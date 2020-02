ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Papiere von Sunrise Communications mit einem Kursziel von 84 Franken mit "Neutral" wieder aufgenommen. Analyst Polo Tang rechnet bei der Schweizer Freenet-Beteiligung nur mit moderatem Wachstum. Investitionen und sonstige Kosten dürften zudem die Dividendensteigerungen bremsen, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Dividendenrendite sei aber eines der Hauptargumente für die Anleger./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2020 / 14:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.