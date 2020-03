ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Sunrise Communications von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 95 Franken angehoben. Bei dem Telekommunikationsunternehmen helle sich der Ausblick für den Umsatz und den operativen Gewinn (Ebitda) auf, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Schweizer Heimatmarkt zeige erste Anzeichen einer Besserung. Dank höherer Investitionen sollte es dem Unternehmen in diesem Jahr gelingen, bei der 5G-Abdeckung gegenüber dem Wettbewerber Swisscom aufzuholen./la/edh



