NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Swiss Re mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 83 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktien des Schweizer Rückversicherers seien zuletzt den Papieren der Wettbewerber hinterher gehinkt und würden immer noch mit einem Abschlag gehandelt, schrieb Analyst Emanuele Musio in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Bewertungslücke werde sich wohl auch kurzfristig nicht schließen. Musio begründete dies mit den stark schwankenden Gewinnen und den Unsicherheiten mit Blick auf die Reserven./la/bek



