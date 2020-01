NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 99 auf 98 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2019 sei in puncto Naturkatastrophen ein durchschnittliches Jahr für die Rückversicherer gewesen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Swiss Re befinde sich aber in der wenig beneidenswerten Lage, in den Regionen mit den größten Schäden überdimensional vertreten zu sein. Dies sei bereits das dritte Jahr in Folge mit hohen Forderungen aufgrund von Naturkatastrophen. Allerdings dürften die Schweizer auch einer der größten Profiteure von Preiserhöhungen sein./AWP/ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 17:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.