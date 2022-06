LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Swiss Re von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 90 Franken gesenkt. Nach einigen harten Jahren sei das Gewinnpotenzial der Rückversicherer unterbewertet, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger honorierten aber nur die erfolgreiche Umsetzung. Bei Aktien der Swiss Re sei vor der US-Hurrikansaison Zurückhaltung angesagt, zumal die Trendwende noch nicht erwiesen sei./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 13:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



