NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re angesichts des zunächst verschobenen Aktienrückkaufs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 108 Franken belassen. Auch wenn der Rückversicherer die Aktienrückkäufe wegen der hohen Marktschwankungen zunächst nicht starten werde und es derzeit Unsicherheit an vielen Fronten gebe, bleibe er insgesamt zuversichtlich gestimmt mit Blick auf die Bilanz und die Dividenden, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek



