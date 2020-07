NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Franken belassen. Die Risiken des Klimawandels seien für die europäischen Rückversicherer deutlich gestiegen, denn zu Stürmen und Erdbeben gesellten sich zunehmend auch Flächenbrände und Überflutungen, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Diese Risiken wahrzunehmen und zu bepreisen sei aber wesentlich für die langfristige Ertragskraft. Während der vergangenen zehn Jahre jedoch scheine die Branche die Risiken unterschätzt zu haben und die Verluste hätten die Budgets oftmals überschritten./ck/mis



/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 20:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.