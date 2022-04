ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re anlässlich eines Investorentags auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Franken belassen. Die veröffentlichte Präsentation dürfte sich nicht groß auf die Wahrnehmung der Aktie durch Investoren auswirken, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Vielleicht gebe es etwas Potenzial bei der Konsenserwartung für den Gewinn je Aktie im Jahr 2024. Insgesamt sei nichts vermeldet worden, was seine derzeitigen Bedenken mildere. Er verwies dabei auf die geopolitische Lage, die hohe Inflation und die Verschuldung des Rückversicherers./tih/edh



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.