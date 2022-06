NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 90 auf 80 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Aktien von Rückversicherern dürften in einem unsicheren Markt ihre historisch betrachtet defensiven Eigenschaften wieder zurückgewinnen und sich weiter überdurchschnittlich entwickeln, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Für Swiss Re senkte er seine Gewinnschätzungen jedoch deutlich wegen höherer Verluste aus Naturkatastrophen, coronabedingter Verluste sowie eines geringeren Finanzanlagen-Ergebnisses./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2022 / 21:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.