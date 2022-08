NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Swiss Re nach Halbjahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Rückversicherer habe auf einer Analystenkonferenz mit Verweis auf die guten Prämienaussichten eine Ausweitung der Aktivitäten im Bereich Naturkatastrophen angekündigt, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies begrüße er ebenso, wie das verringerte Engagement bei den weniger lohnenden Kfz-Haftpflichtversicherungen. Die Konkurrenten Munich Re und Hannover Rück dürften denselben Weg einschlagen./gl/edh



