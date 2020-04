NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Dass der Aromen- und Dufstoffehersteller beim Wachstum aus eigener Kraft leicht die Erwartungen verfehlt habe, dürfte angesichts der hohen Vorjahresbasis nicht ganz überraschend sein, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die bestätigten Wachstumsziele könnten ermutigen. Zudem gebe es Hinweise, dass sich das Wachstum im April beschleunigen dürfte./tav/la



