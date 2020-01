FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Symrise von 81 auf 91 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen dürften seine defensiven Qualitäten auch 2020 unter Beweis stellen, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die starke Geschäftsentwicklung lasse aber wenig Spielraum. Die Analysten rechnen denn auch mit einer leichten Verlangsamung des Umsatzwachstums./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.