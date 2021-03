NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise nach endgültigen Zahlen von 115 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das Schlussquartal 2020 des Aromen- und Duftstoffherstellers sei weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst Ryan Tomkins in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen die Wahrscheinlichkeit eines guten Auftaktquartals 2021 bestätigt, da es wegen einer Cyber-Attacke zu einer Verschiebung von Umsätzen ins neue Jahr gekommen sein sollte. Kurzfristig dürfte sich die Debatte nun darum drehen, wie konservativ das Ziel einer stabilen Marge sei. Wegen der steigenden Rohstoffpreise, Verwässerungseffekten durch die Übernahme der Duftstoffsparte von Sensient und zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit Lockerungen von Lockdown-Maßnahmen senkte Tomkins seine Ergebnisschätzung (EPS) für das laufende Jahr./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / 14:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2021 / 19:00 / ET





