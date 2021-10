NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Sie habe ihre Prognosen für den Hersteller von Duftstoffen und Aromen weitgehend unverändert gelassen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So geht die Expertin nun zwar von einem etwas geringeren Wachstum aus eigener Kraft aus, doch das werde durch positive Währungseffekte kompensiert./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 19:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.