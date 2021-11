FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Synlab nach Zahlen von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem starken ersten Halbjahr habe es sich nun erwartungsgemäß bewahrheitet, dass der Schwung im dritten Quartal nachlässt, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Geld regiere aber die Welt: Die vom Laborspezialisten generierten Barmittel seien eine Basis für beschleunigte Übernahmeaktivitäten./tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 07:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.