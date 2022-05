NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Synlab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Der europäische Medizinsektor sei einem "perfekten Sturm" aus steigenden Anleiherenditen und Kosten bei gleichzeitigen Lieferkettenproblemen ausgesetzt und habe seit Jahresbeginn deutlich stärker als der Markt verloren, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Laborspezialist Synlab habe derweil dank Corona-Tests bei der Vorlage der Erstquartalszahlen den Ausblick anheben können. Die Margen stünden zwar offenbar unter Druck, doch die Aktie könnte als "sicherer Hafen" wahrgenommen werden./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 21:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2022 / 00:20 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.