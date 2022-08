LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Synlab nach Zahlen zum zweiten Quartal von 25 auf 24 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Wegen schwächeren Wachstums in Frankreich und Deutschland habe er seine Schätzungen angepasst, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt hätten die Quartalszahlen aber durchaus überzeugt und die schwache Kursentwicklung infolge der Zahlen biete eine gute Kaufmöglichkeit./mis/jha/



