ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für T-Mobile US von 96 auf 112 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Finalisierung der Fusion mit Sprint sei in den kommenden Monaten wahrscheinlich, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Deal könnte die Wettbewerbslandschaft in den USA durchrütteln. Das Kursziel für die US-Tochter der Deutschen Telekom berechne er nun mit einem höheren Bewertungsmultiplikator./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / 01:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.