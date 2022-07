NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für T-Mobile US von 152 auf 158 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Kutgun Maral hält seien Branchenfavoriten laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie weiter für eine gute Anlage im zunehmend unsicheren Wirtschaftsumfeld. Dank der Marktanteile zeichne sich weiter gutes Kundenwachstum ab./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 05:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 05:30 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.