NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für TAG Immobilien von 19,00 auf 17,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die deutschen Gewerbeimmobilienkonzerne hätten wegen der Corona-Krise mit deutlich fallenden Mieteinnahmen zu kämpfen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Markt schätze die Ergebnisentwicklung und die Stabilität der Nettovermögenswerte (NAV) des Sektors zu optimistisch ein. Der Experte reduzierte seine Ergebnis- und NAV-Prognosen für das Wohn- und das Gewerbeimmobiliensegment./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 12:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.