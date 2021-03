NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen für 2020 auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Mit der Bewertung des Immobilienportfolios liege der Konzern etwas hinter dem Wettbewerber LEG Immobilien, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Geschäft in Polen sei auf Kurs. Das Wachstum der Mieteinnahmen auf vergleichbarer Basis sei etwas verhalten in Folge eines langsameren Vorankommens bei der Vermietung./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 02:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / 02:58 / ET



