LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TAG Immobilien nach Zahlen und dem Zukauf von Vantage von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In der Folge der beiden Ereignisse stiegen seine Annahmen für den Nettoinventarwert (NAV) und den Gewinn je Aktie des Immobilienunternehmens, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verspreche sich von TAG weiter solide Renditen bei vergleichsweise kleinen regulatorischen Risiken./tih/zb



