NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Just Eat Takeaway.com von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und nach der Umstellung der Zielwährung von Euro in britische Pfund ein Kursziel von 8000 Pence genannt. Der Markt für Online-Essenslieferungen stehe vor einem "dritten Zeitalter" mit mehr Gewinndynamik und höherer Profitabilität, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig könnten die Quarantänemaßnahmen wegen des Coronavirus ein kleiner Vorteil sein./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 20:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2020 / 20:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.