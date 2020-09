HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Takkt nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Versandhändler für Geschäftsausstattung sei gegenwärtig in Gesprächen über zwei Zukäufe, schrieb Analyst James Letten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter Berufung auf Aussagen des Chefs Felix Zimmermann. Strategisch richteten sich Akquisitionen auf den elektronischen Handel, vor allem in Europa./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 08:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



