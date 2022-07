HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Takkt nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 19,20 auf 16,20 Euro gesenkt. Die Resultate des Büromöbelhändlers seien solide ausgefallen, die Auftragslage habe sich jedoch verdüstert, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre und sieht für die Aktie nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



