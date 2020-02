HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Talanx nach den Rekordzahlen für das Jahr 2019 und einem bekräftigen Ausblick auf 2020 von 40,80 auf 46,60 Euro angehoben. Die Einstufung wurde zugleich auf "Hold" belassen. Analyst Andreas Pläsier legt seinem Bewertungsmodell für den Versicherer nun die Schätzungen für 2021 zugrunde. Er hält die Aktien laut einer am Dienstag vorliegenden Studie für fair bepreist./ag/ck



