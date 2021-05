FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Talanx auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42 Euro belassen. Seines Erachtens nach bestünden gute Chancen, dass sich die für 2021/2022 gesteckten Ziele des Versicherers als konservativ erwiesen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Talanx erhalte bei Rück- und Industrieversicherungen Rückenwind durch höhere Preise. Darüber hinaus ernte der Konzern in der Erstversicherung die Früchte langjähriger Sanierungen und Kostensenkungen. Die Marktkapitalisierung entspreche derweil nur dem Börsenwert der 50,2-Prozent-Beteiligung an Hannover Rück./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 17:24 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / 17:31 / MESZ



