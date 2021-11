FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Unternehmen habe sowohl in der Rückversicherung als auch in der Industrieversicherung Rückenwind durch steigende Preise und sollte darüber hinaus in der Erstversicherung endlich die Früchte langjähriger Sanierungen und Kostensenkungen ernten können, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte hält mittelfristig eine Neubewertung der Erstversicherungsaktivitäten und damit der Aktie für realistisch, wenn die Industrieversicherung dauerhaft bessere und stabilere Ergebnisse liefert./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 09:24 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 09:47 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.