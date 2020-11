HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 58 auf 55 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Softwareanbieter habe solide abgeschnitten und sei profitabel gewachsen, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage bleibe auch jenseits des Home-Office-Booms hoch. Gleichwohl senkte Froberg seine Gewinnschätzungen und berücksichtigte dabei unter anderem einen zunehmenden Gegenwind von der Währungsseite und zusätzliche Wachstumsinvestitionen im kommenden Jahr./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.