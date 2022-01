HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat die Einstufung für Teamviewer auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Aktie des auf Fernwartung spezialisierten Softwareherstellers zähle zu den "Best Ideas 2022" von Warburg, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Wachstumsprofil und die Rendite auf den freien Barmittelfluss seien attraktiv./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2022 / 13:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2022 / 13:10 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.