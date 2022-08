LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Billings-Schwäche und der tendenziell verhaltenere Ausblick seien keine Überraschungen, schrieb Analyst James Goodman am Mittwoch in einer Reaktion auf den Quartalsbericht. Verwundert zeigte er sich aber davon, dass Teamviewer bereits nach einem Jahr der über fünf Jahre laufenden Sponsorentätigkeit bei Manchester United ankündigte, den Vertrag nicht verlängern zu wollen. Diese Festlegung wecke Zweifel an der Effektivität des Deals./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 06:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / 06:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.