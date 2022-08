HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Teamviewer nach Quartalszahlen von 16,50 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie des Fernwartungssoftware-Spezialisten beginne werthaltig auszusehen, falls die Geschäftsdynamik sich verbessere, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen des weiter schwierigen Wirtschaftsumfelds sei es aber noch zu früh für eine bessere Einschätzung. Froberg senkte seine Schätzungen für die sogenannten Billings, anhand derer das Management die Nachfrage misst./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.