LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 29,60 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einem starken Auftragswachstum im Anschluss an den Börsengang sei Teamviewer auf einem guten Weg, das obere Ende seiner Prognosespanne zu erreichen, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Jedoch folge aus der wiederholt bestätigten Prognose ein Wachstum im vierten Quartal, das im Jahresvergleich mit lediglich 26 Prozent hinter den Erwartungen zurückbleibe./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.