NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Teamviewer angesichts der Marktverwerfungen durch die Coronakrise von 35,00 auf 34,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zwar habe er seine Schätzungen für Unternehmen der europäischen Software-Branche gesenkt, zugleich bleibe er für die Werte angesichts attraktiver Geschäftsmodelle aber positiv gestimmt, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für den Hersteller von Fernwartungssoftware sehe er mit Blick auf dessen Ergebniskennziffern nur sehr begrenzte Risiken. Theoretisch sei er wegen der steigenden Nachfrage nach Fernwartung ein Gewinner./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 00:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.