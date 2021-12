NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Digitale Wandel habe mit der Pandemie Fahrt aufgenommen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2022 für die Softwarebranche. Es winke für Jahre zweistelliges Wachstum. Die Themen Automatisierung, Cloud und Abo-Modelle, Digitaler Zwilling, Internet-der-Dinge (IoT), Cybersicherheit, Kundenkontakt, Datenanalyse sowie Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen sorgten für entsprechend hohe Nachfrage. Pollards Favoriten für 2022 heißen Capgemini, Amadeus IT, AutoStore, Temenos und Aveva./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 20:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 00:15 / GMT



