NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tele Columbus von 3,20 auf 2,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Telekomkonzerne seien weitgehend immun gegen die Coronavirus-Krise, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Was der Branche allerdings zu schaffen mache, seien die weiter zunehmenden Zinsunterschiede und die hohen Verschuldungen vieler Unternehmen. Er passte seine Finanzprognosen für den Sektor an die jüngsten Währungsentwicklungen und die Kursziele an die veränderten Kapitalkosten an./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2020 / 05:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2020 / 05:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.