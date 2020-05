NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Erwartungen leicht übertroffen und überhaupt seien die Finanzkennzahlen solide, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob insbesondere den bestätigten Ausblick hervor. Insgesamt sieht der Experte das Vertrauen gestärkt./ag/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 02:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 02:50 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.