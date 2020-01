LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Die Wettbewerbsaussichten für den deutschen und den französischen Telekomsektor im laufenden Jahr seien grundsätzlich positiv, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine bevorzugten Werte in den beiden Absatzmärkten sind Telefonica Deutschland und Bouygues./edh/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 21:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.