HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Telefonica von 7,40 auf 4,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit dem Erlahmen des öffentlichen Lebens würden Telekomanbieter entscheidend für Wirtschaft und Gesellschaft, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Je länger jedoch die Corona-Krise andauere, desto schwerer seien die mittelfristigen Folgen abzuschätzen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 19:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.