FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Telefonica von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 5,70 auf 4,20 Euro gesenkt. Nach dem Ausverkauf an der Börse sähen sie keine signifikanten Abwärtsrisiken mehr für die Aktie, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Telefonica sei aber in der aktuellen Krise anfälliger als die Konkurrenz, ohne mit einem Abschlag ihnen gegenüber bewertet zu sein./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.