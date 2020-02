ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,40 Euro belassen. Allzu viele positive Nachrichten seien vorerst nicht zu erwarten, schrieb Analyst Giovanni Montalti in einer Freitag am vorliegenden Studie. Für die Marktschätzungen sieht er Risiken. In Spanien überlagerten die Risiken die Chancen. In der anstehenden Champions-League-Auktion sieht Montalti zudem einen möglichen Belastungsfaktor./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2020 / 12:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





