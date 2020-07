ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,20 Euro belassen. Analyst Giovanni Montalti rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie in allen Regionen wegen der Viruskrise mit schwachen Resultaten. Als Belastung hinzu komme die starke Abwertung von Währungen in Lateinamerika./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 13:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / 13:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.