NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,90 Euro belassen. In den vergangenen zwei Monaten hätten zahlreiche europäische Telekomaktien um rasante 20 bis 50 Prozent zugelegt, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für werthaltige Papiere mit attraktiven Kurstreibern wie BT, Vodafone und Bouygues bleibe er positiv gestimmt. "Teure" Aktien und jene mit Prognoserisiken oder Überhängen behaftete sollten Anleger meiden./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2021 / 22:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2021 / 01:59 / GMT



