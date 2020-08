NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 1200 auf 2500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wandel in der Autoindustrie sei zwar noch in einem frühen Stadium, dennoch könnte sich der Wettbewerbsvorsprung des US-Elektrobauers bald verringern, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings setze sich der US-Elektroautobauer in Bereichen wie der verwendeten Software, der Akkukapazität und der Produktionseffizienz weiter von der Konkurrenz ab. Nach den Zahlen für das zweite Quartal habe er zudem seine operative Ergebnisschätzung (Ebit) für das laufende Jahr um 50 Prozent angehoben./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2020 / 11:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2020 / 19:00 / ET





