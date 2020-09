NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach einer Veranstaltung zum Thema Batterien auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die Aussagen zur Leistungsfähigkeit der Antriebszellen und ihren Kosten seien ambitionierter als erwartet gewesen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wenig Neues habe es dagegen zu den Themen Eine-Millionen-Meilen-Batterie und zur Strategie für die stationäre Stromspeicherung gegeben./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 22:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2020 / 22:16 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.