HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 900 auf 850 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die erwartungsgemäßen Margen des Elektroautobauers spiegelten die bekannten Belastungen durch Corona-Lockdowns in China sowie die neuen Produktionsstandorte wider, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die starke Entwicklung der Verkaufspreise sollte die lieferkettenbedingten Produktionsprobleme aber mildern. Yanoshik senkte seine kurzfristigen Schätzungen, rechnet aber im weiteren Jahresverlauf mit einer langsamen Verbesserung der Fundamentalbedingungen für die Margen. Die Anlageempfehlung begründete er damit, dass er noch auf eine günstigere Einstiegsgelegenheit warte./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 05:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





