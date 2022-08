HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tesla auf "Hold" belassen. Das Kursziel wurde im Zuge des jüngsten 3:1-Aktiensplits des Elektroautoherstellers auf 290 Dollar angepasst. Zuvor hatte es 850 US-Dollar betragen. Die Bruttomarge von Tesla dürfte steigen, da sich der Produktionsmix von Fremont wegbewegt, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieses Werk in Kalifornien leide unter hohen Arbeitskosten und relativ veralteten Anlagen./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2022 / 15:23 / GMT

