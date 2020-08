ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1400 US-Dollar belassen. Ungeachtet viel geringerer Verkaufszahlen sei die Aktie des US-Elektroautobauers schon deutlich teurer als die Titel anderer Hersteller, was aber auch die Messlatte für das Unternehmen hoch lege, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstumspotenzial dürfte indes das Interesse der Anleger auf einem erhöhten Niveau halten. Denn diese legten weniger Wert auf tagesaktuelle Geschäftszahlen als auf die langfristigen Aussichten im Bereich Elektromobilität./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / 20:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





