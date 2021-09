ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla anlässlich einer Rundreise zum Thema Elektromobilität auf "Neutral" mit einem Kursziel von 725 US-Dollar belassen. Er sei von den meisten Elektromodellen und den entsprechenden Werken der deutschen Autobauer beeindruckt, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mittlerweile sei die Frage obsolet, ob auch die hiesigen Hersteller großartige Elektrofahrzeuge bauen können. Aber niemand sei mit Elektroaustos so profitabel wie Tesla. Auch der Vorsprung der Amerikaner auf der Softwareseite bleibe unbestritten. Allerdings spiegele die recht hohe Bewertung der Tesla-Aktie all dies bereits wider./edh/ag



