ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1125 US-Dollar belassen. Die Bruttomargen seien der Schlüssel zu einem starken Quartal gewesen, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen habe die Markterwartungen weit übertroffen. Langfristig bleibe die zentrale Frage, wie viele Käufer sich die Autos leisten können und wollen, aber Tesla habe Spielraum bei den Preisen./bek/edh



